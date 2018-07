Cléber Santana espera nova oportunidade no São Paulo Emprestado pelo São Paulo ao Atlético Paranaense em 2011, Cléber Santana espera ter mais oportunidades em seu retorno ao Morumbi. Mesmo com o rebaixamento do time paranaense para a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante acredita que será mais valorizado do que em sua primeira passagem pelo clube. Sob o comando do técnico Paulo César Carpegiani, teve poucas chances e foi encostado.