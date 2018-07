Cleber Santana lamenta não poder enfrentar o São Paulo O Flamengo não vai poder contar com o meia Cleber Santana para enfrentar o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Engenhão. O jogador está emprestado ao time carioca pelo rival paulista e, por conta de uma cláusula, não pode pegar o clube com o qual ainda mantém contrato.