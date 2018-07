Cleber Santana minimiza 'caldeirão' na Vila Belmiro

Com a experiência de já ter defendido a camisa do Santos, o volante Cleber Santana minimizou o "caldeirão" da Vila Belmiro neste sábado, véspera do segundo jogo da semifinal do Paulistão, e afirmou que a experiência do elenco do São Paulo vai compensar a pressão da torcida santista.

"A gente sempre falava que lá é um caldeirão. Torcida apoiando, mas aqui tem jogadores com muita experiência para suportar isso. Espero que o time possa ter tranquilidade, pois no momento certo as coisas vão sair", declarou o volante, que foi bicampeão paulista pelo Santos em 2006 e 2007.

Cleber Santana disse esperar que o reencontro com a Vila Belmiro seja vitorioso. "Espero voltar bem na Vila, onde já fiz vários gols e espero ser feliz novamente", declarou, apostando na sua escalação entre os titulares. "Todo mundo sempre quer jogar, mas só podem entrar onze em campo. O Ricardo ainda tem algumas dúvidas", ponderou.

De acordo com o jogador, a boa reação do São Paulo no jogo de ida, no Morumbi, motivou o elenco em busca da vaga na decisão. "Nossa motivação já está top. Fizemos um grande segundo tempo no Morumbi. Não saímos com o resultado desejado, mas estamos trabalhando forte na semana e com o pensamento positivo".