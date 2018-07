Cleber Santana mira nova fase em volta ao São Paulo Reintegrado ao São Paulo depois de ter atuado por empréstimo no Atlético-PR em 2011, o volante Cleber Santana festejou nesta quinta-feira o fato de que terá uma nova chance de mostrar seu futebol com a camisa são-paulina. Contratado anteriormente junto ao Atlético de Madrid como reforço de peso, o jogador nunca conseguiu se firmar no clube do Morumbi, o qual começou a defender no início de 2010.