Cléber Santana promete empenho até o fim do Brasileiro O Flamengo está pronto e definido para enfrentar o Atlético-MG, quarta, em Belo Horizonte. Com 10 dias de preparação, o técnico Dorival Júnior conseguiu recuperar lesionados e arrumar a equipe que vai tentar sepultar de vez qualquer risco de rebaixamento. Uma vitória rubro-negra aumentaria a distância para a zona de rebaixamento para 10 pontos, com 15 por jogar. Por mais que a motivação seja apenas evitar o pior, os jogadores prometem empenho para terminar o ano de forma digna.