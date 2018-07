Cléber Santana quer chegada de Forlán ao São Paulo

Os rumores sobre o possível interesse do São Paulo no atacante Diego Forlán mexeu com todos no clube. Apesar da vontade geral de contar com o jogador, quem mais espera a chegada do uruguaio é Cléber Santana. Os dois atuaram juntos no Atlético de Madrid, onde o melhor jogador da última Copa do Mundo, eleito pela Fifa, atua até hoje, e o brasileiro não poupou elogios ao ex-companheiro.

"Se ele vier mesmo receberemos de braços abertos. É um grande jogador e provou isso na Copa do Mundo. Sempre falou de São Paulo, que queria um dia jogar no São Paulo, e me perguntava muito daqui", afirmou Cléber Santana, nesta quinta-feira, em entrevista à TV Bandeirantes.

A alegria pela possibilidade de voltar a jogar com Forlán contrasta com o atual momento do volante no São Paulo. Contratado em 2010 para organizar o meio-de-campo da equipe, ele não correspondeu à expectativa, foi para o banco e não tem sido sequer relacionado para algumas partidas.

"Acho que tenho que ter uma sequência. O ano de 2010 para mim não foi bom, eu tive uma lesão quando Paulo (César Carpegiani) chegou. Comecei a temporada jogando, com a equipe em formação, e de lá para cá não joguei mais. Treino todos os dias, não tenho lesão, não tenho problema com o Paulo, sou jogador de grupo e espero ter oportunidade. Quero voltar a ser feliz na minha profissão", declarou.

Veja também:

ESTADÃO ESPN - São Paulo nega que esteja negociando com Forlán

Edson Ramos espera por primeira chance no São Paulo