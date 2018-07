Cléber Santana viaja para assinar com o Atlético-PR

O salário de Santana - um dos mais altos do caro elenco são-paulino - motivava a diretoria a negociá-lo, mas também dificultava um acordo com outro clube, já que o jogador não gostaria de ver seus rendimentos serem drasticamente reduzidos. O acerto veio com o Atlético-PR, por empréstimo até o final do ano.

Cléber Santana é o segundo dos considerados "medalhões" a deixar o São Paulo em uma semana. Antes dele, Fernandão havia reincidido. Outros que atuam pouco, Junior Cesar e Rodrigo Souto devem ser os próximos - o volante tem contrato até agosto, apenas. Como Miranda também vai sair no final de junho, o clube conseguiria diminuir consideravelmente a sua folha salarial, abrindo espaço para reforços.

No Atlético-PR, Cléber Santana deve formar um meio-campo de respeito com Kleberson, que chegou ao clube depois de também ficar encostado no Flamengo. O clube paranaense já tem um jogador emprestado pelo São Paulo: o lateral-direito Wagner Diniz.