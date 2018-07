Cleber vai para Alemanha e não joga mais no Corinthians

Cleber não joga mais no Corinthians. O zagueiro foi vendido para o Hamburgo, da Alemanha. Ele nem participou do treino desta segunda-feira no CT Joaquim Grava, após o domingo de folga após empate com o Bahia, sábado. O clube não tinha nenhum percentual sobre os direitos federativos do jogador e não cobriu a oferta dos alemães. Os valores da negociação não foram revelados.

"Não jogo (quinta-feira, contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro), não", disse o zagueiro em entrevista à Rádio Bradesco FM nesta segunda-feira, confirmando a transação. Ele parecia satisfeito, mesmo tendo de deixar o Corinthians sem 'aviso-prévio'.

Cleber chegou ao Corinthians no ano passado. Ele estava na Ponte Preta e foi levado ao Parque São Jorge por um grupo de empresários. O jogador é agenciado por Fernando Garcia, mesmo agente do volante Petros. Com a saída de Paulo André para o futebol chinês, em fevereiro, Cleber virou titular. Em 31 jogos com a camisa do Corinthians, marcou quatro gols. O clube não confirma, mas deve receber um percentual pela venda do jogador a título de "taxa de vitrine" - exposição que ele teve com a camisa do clube.

Mano Menezes era contrário à saída de Cleber. Além de querer manter a base da equipe que tem jogado bem no Nacional, o treinador dizia que o zagueiro não estava preparado para atuar no futebol europeu. Com a saída, Anderson Martins deve formar dupla com Gil. Ex-Vasco, o jogador foi contratado do Al-Jaish, do Catar, durante a Copa do Mundo, e ainda não disputou nenhum jogo.