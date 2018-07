Cleiton Xavier aposta em vitória do Palmeiras no jogo desta quarta

Entusiasmado com a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio no sábado, por 4 a 2, o meia Cleiton Xavier garantiu que a equipe pode derrotar o São Paulo na quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

"O próximo jogo é fora de casa, e é contra o São Paulo, então será difícil. Mas sabemos que temos condições de sair de lá com a vitória", garantiu o armador, autor do quarto gol na vitória de sábado.

Cleiton Xavier procurou ainda minimizar os prováveis desfalques do Palmeiras, como o suspenso Marcos Assunção e os lesionados Léo e Lincoln. "Com certeza alguns jogadores vão fazer falta, mas nós temos outros que podem suprir. Hoje temos que parabenizar o Maurício Ramos, que supriu muito bem a ausência do Léo contra o Grêmio", acrescentou o jogador, lembrando que o zagueiro fez o terceiro gol.