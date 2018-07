Cleiton Xavier consegue sequência e vira líder de assistência no nacional

Contratado em fevereiro do ano passado, finalmente Cleiton Xavier conseguiu ter uma sequência de jogos com a camisa do Palmeiras e sua importância na equipe começa a ser demonstrada através de números. O meia é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, com cinco passes para gol, e participou de oito das dez partidas do time alviverde na competição.

“ Graças a Deus, as coisas estão melhorando. Passei por um momento muito complicado e só eu sei o quanto foi difícil. Mas agora tudo ficou para trás e estou conseguindo ajudar o Palmeiras. Vou seguir trabalhando cada vez mais para evoluir e fazer com que o time siga conquistando boas vitórias e se mantenha nas primeiras colocações até o final do campeonato”, disse o meia, que além das assistências fez um gol especial, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último dia 12.

E o adversário do Palmeiras neste sábado é marcante para Cleiton Xavier. No ano passado, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ele foi um dos destaques da partida na vitória por 2 a 1 no jogo de ida, quando marcou um gol. “Marcar gol sempre é importante e naquele jogo foi ainda mais especial porque era um duelo de mata-mata. Aquele gol deu mais tranquilidade ao time, nós conseguimos vencer os dois jogos e depois fomos campeões. Só que agora é outro momento, outra competição e os times estão bem diferentes”, comentou.

O meia, que deve ser mantido na equipe, pediu atenção com a equipe mineira. “O Cruzeiro está começando o trabalho com um novo treinador e eles vêm de uma ótima vitória contra a Ponte Preta, em Campinas, onde não é fácil vencer. Nós iremos pra lá com o objetivo de somar os três pontos, mas sabemos que será uma partida bastante complicada.”

O elenco do Palmeiras fez um rápido treino na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol e viajou para Belo Horizonte. Os desfalques da equipe serão Zé Roberto, com dores, e Fabrício, que se recupera de uma entorse. Barrios continua fora.

Confira os 24 convocados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Egídio, João Pedro e Fabiano

Zagueiros: Edu Dracena, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Jean, Matheus Sales, Rodrigo e Thiago Santos

Meias: Cleiton Xavier, Moisés, Tchê Tchê e Vitinho

Atacantes: Cristaldo, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Luan, Róger Guedes e Rafael Marques