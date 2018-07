Cleiton Xavier diz que espera voltar ao Palmeiras um dia

SÃO PAULO - Com passagem pelo Palmeiras entre 2009 e 2010, Cleiton Xavier aproveitou a boa relação com o clube para tratar uma lesão muscular na coxa direita na Academia de Futebol. Se o retorno momentaneamente é somente para usar as instalações do time paulista, o jogador, atualmente no Metalist, da Ucrânia, não esconde que em breve espera voltar a defender as cores palmeirenses.

"O carinho que eu tenho pela torcida e pelo clube é enorme. Espero poder voltar um dia. Peço ao torcedor que vá aos estádios e incentive o nosso Palmeiras, que sem dúvida voltará para a primeira divisão. Espero voltar e brigar por títulos", declarou, em entrevista ao site oficial do clube.

Com a visita ao Palmeiras, Cleiton Xavier reviu amigos que fez em sua trajetória no clube. Mesmo com o pouco tempo por lá, o jogador deixou saudade quando foi para a Ucrânia, em 2010. "É legal reencontrar os funcionários e alguns companheiros, que muitos são os mesmos... É sempre um prazer", disse.

Na próxima temporada, o meia disputará a Liga dos Campeões da Europa, que o Metalist alcançou pela primeira vez na história. "Conseguimos este feito de levar o time à pré-Liga (fase preliminar da competição) e isso nos dá uma sensação de dever cumprido. Fui o artilheiro do clube, mas o importante é que a equipe está crescendo bastante. Espero que a gente brigue por títulos na próxima temporada também."

Agora, Cleiton Xavier reeditará a dupla dos tempos de Palmeiras com Diego Souza, recém-contratado pelo Metalist. "Estou ansioso para reeditar esta dupla. O pessoal de lá quer saber se a gente repetirá a atuação daqui do Palmeiras. Eu e o Diego, inclusive, fomos até à seleção juntos", comentou