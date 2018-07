Cleiton Xavier e Jackson desfalcam o Palmeiras no sábado

O Palmeiras sofreu duas baixas inesperadas para a partida contra o Atlético-MG, neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pela estreia no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Jackson e o meia Cleiton Xavier, que estavam confirmados para o jogo, se machucaram e não poderão encarar a equipe de Belo Horizonte. Além deles, os atacantes Leandro Pereira e Cristaldo também estão fora de combate.

O treinamento desta sexta-feira aconteceu no Allianz Parque, palco da partida, onde o técnico Oswaldo de Oliveira comandou uma atividade dando prioridade aos cruzamentos e jogadas pelas laterais. Em comparação ao time que treinou na quinta-feira, a única alteração foi o retorno de Vitor Hugo no lugar de Jackson.

Assim, o time que encara o Atlético-MG deverá ser o seguinte: Fernando Prass; Lucas, Vitor Hugo, Victor Ramos e Zé Roberto; Gabriel, Robinho, Valdivia, Rafael Marques e Dudu; Gabriel Jesus. Após a atividade, Zé Roberto, Robinho, Rafael Marques e Valdivia treinaram pênaltis.

Um "reforço inesperado" que pode aparecer ainda nesta sexta-feira é o lateral-esquerdo Egídio. Ele já treina com o grupo, mas ainda não está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A documentação do jogador chegou e o departamento jurídico do clube corre para conseguir inscrevê-lo ainda nesta sexta para ele ter condições de ficar, pelo menos, no banco de reservas no sábado.

O jogo marca também a estreia de Gabriel Jesus como titular em uma partida com a presença dos principais jogadores do time palmeirense. O garoto, de 18 anos, foi titular contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, mas a formação utilizada era a considerada reserva.

Já o meia Fellype Gabriel, anunciado pelo clube na noite de quinta-feira como reforço, deve passar por exames médicos na segunda-feira e assinar contrato.