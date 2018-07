Rodrigo e Cleiton Xavier podem desfalcar o Palmeiras no Uruguai

Dois jogadores que a torcida do Palmeiras espera muito nesta temporada podem não viajar com o grupo que vai disputar um torneio no Uruguai nessa semana. Machucados, o meia Cleiton Xavier e o volante Rodrigo passam por exames nesta segunda-feira para saber se têm condições de fazer parte do grupo que deixa o Brasil na terça.

Cleiton Xavier se recupera de dores na panturrilha direita, que começaram após um treino na sexta-feira. O jogador passou a maior parte do ano passado fazendo tratamento contra lesões e não faz uma partida oficial desde o dia 19 de agosto do ano passado. Em 2015, ele disputou apenas 17 jogos e durante as férias, fez um trabalho físico para evitar novas contusões.

Quanto a Rodrigo, recém-chegado do Goiás, o volante sofreu uma entorse no pé direito e acabou sendo preservado das atividades para não agravar a situação.

Nesta segunda, ao meio-dia, o volante Jean será apresentado na FAM (Faculdade das Américas) e deve viajar com o grupo. O elenco alviverde treina nesta segunda à tarde e amanhã embarca para o Uruguai, onde enfrentará o Libertad-PAR na quarta-feira, às 19h30.

Se vencer, decide o torneio no domingo com o vencedor de Peñarol e Nacional, que também jogam nesta segunda. Os derrotados se enfrentarão para disputar o terceiro lugar. A estreia no Campeonato Paulista é dia 31, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.