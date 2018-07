Cleiton Xavier está perto de deixar o Palmeiras e acertar com o Vitória

O meia Cleiton Xavier está perto de deixar o Palmeiras e reforçar o Vitória. O novo contrato deve ser de pelo menos dois anos de duração. Entre os dois clubes, todos os detalhes estão acertados. A única pendência restante é o atleta e o clube baiano entrarem em acordo sobre detalhes para que a transferência seja anunciada.

Cleiton Xavier, de 33 anos, está na segunda passagem pelo Palmeiras e tem contrato até fevereiro de 2018. O meia participou da campanha do título brasileiro de 2016, mas diante dos vários reforços trazidos pela diretoria para o setor onde atua, se vê com mais oportunidades de atuar por outra equipe. O time alviverde trouxe para o meio de campo: Hyoran, Guerra, Raphael Veiga e Michel Bastos.

"Com o Palmeiras acertado, com o jogador acertado. Esperando o jogador, que deve chegar de hoje para amanhã. Faltam alguns detalhes com seu agente que faltam a gente finalizar", disse o diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador. O empresário de Cleiton, Renato Figueiredo, confirmou a proximidade do acerto.

O jogador atuou em 30 partidas na campanha do título do Brasileiro em 2016. Pelo Palmeiras, em duas passagens, soma 142 jogos e 21 gols. No ano passado o meia começou a campanha como titular, porém terminou o campeonato como reserva no time do técnico Cuca.