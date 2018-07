Cleiton Xavier faz primeira atividade com o elenco do Palmeiras

O último reforço do Palmeiras para a temporada de 2015 começou nesta quinta-feira a treinar com o elenco. O meia Cleiton Xavier, ex-Metalist Kharkiv, da Ucrânia, realizou pela primeira vez atividades com todo o grupo na Academia de Futebol. O jogador iniciou o dia com trabalhos na musculação e depois foi a campo para aprimorar a parte física, mas ainda não tem data definida para ser apresentado.

Cleiton Xavier já tinha ido à Academia de Futebol no último sábado, mas como parte do time estava concentrado para o clássico contra o Corinthians, o reforço pouco pode conhecer os novos companheiros. Depois do fim de semana, o meia ganhou folga para viajar para o interior de Alagoas para resolver problemas pessoais e se reapresentou nesta quinta ao clube. Por problemas burocráticos ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista e tem expectativa de estreia apenas para 4 de março, pela Copa do Brasil, contra o Vitória da Conquista-BA.

O trabalho em campo de Cleiton Xavier foi acompanhado pelo preparador físico Thiago Santi. Na atividade também participaram o lateral Mateus Muller e o volante Luiz Gustavo. O trio fez corridas leves pelo gramado, simulou a movimentação de um jogo ao percorrer um trajeto ao redor de cones e saltou sobre pequenos obstáculos.

Os titulares que participaram da vitória por 3 a 0 sobre o Rio Claro, na última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, não foram a campo e fizeram o trabalho regenerativo na academia. Exceto Zé Roberto, que correu pelo gramado. Os reservas fizeram um treino físico no campo, seguido por coletivo comandado pelo auxiliar Alberto Valentim.