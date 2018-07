Cleiton Xavier pede respeito ao São Paulo e nega favoritismo do Palmeiras

O favorito Palmeiras recebe o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando esquecer que o jogo reúne rivais em situações opostas. O meia Cleiton Xavier, camisa 10 do líder da competição, explica que o momento dos clubes na temporada não pode fazer com que a equipe alviverde se acomode e pense que conseguirá ganhar com facilidade.

"Uma vitória no clássico é fundamental para elevar o moral e ajudar na sequência da temporada. Assim como nós, eles também sabem da importância dessa partida e ninguém vai querer perder", disse o jogador. Cleiton relembrou que, em junho do ano passado, também no Allianz Parque, as equipes se enfrentaram e a vitória palmeirense por 4 a 0 alavancou uma reação, que coincidiu com a chegada do técnico Marcelo Oliveira.

Essa goleada marcou o 100º jogo do meia pelo Palmeiras. "Não tem essa de favoritismo. Todo clássico é complicado e não será diferente. Ano passado aconteceu com a gente. Não vivíamos um bom momento no Brasileiro, mas vencemos o São Paulo, pegamos mais confiança e ficamos oito jogos sem perder. Por essas e outras que esse tipo de jogo é especial", explicou o jogador.

Cleiton Xavier já marcou três gols no Brasileiro e do elenco é o segundo jogador no ranking de assistências, com cinco. O único que o supera nesse fundamento é o atacante Dudu, com oito passes para gol. O meia aguarda a definição do titular, que será no treino desta terça-feira à tarde. O técnico Cuca vai trabalhar durante uma hora sem a presença dos jornalistas para organizar a formação que vai enfrentar o São Paulo.