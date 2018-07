Cleiton Xavier retira processo e treina no Palmeiras

Ele se recupera de uma lesão no músculo anterior da coxa direita e, com o aval do Metalist, da Ucrânia, poderá treinar durante um mês na Academia de Futebol.

Embora seja ídolo no clube, não existe chance de negociação com o jogador no momento. Cleiton acaba de renovar contrato com o time ucraniano até 2017, onde também é um dos destaques da equipe.

Além disso, o salário do jogador dificulta o acerto. Recentemente o Santos tentou sua contratação, mas não obteve êxito.