Cleiton Xavier se machuca e desfalca Palmeiras por um mês

A situação no Palmeiras está cada vez mais complicada. O meia Cleiton Xavier sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficará fora dos gramados por cerca de um mês. Com isso, o jogador não enfrenta o Atlético-PR pela Copa do Brasil.

Cleiton Xavier se machucou no treino de sexta-feira. Após exames de ressonância magnética neste sábado, foi constatada a gravidade da lesão.

O médico do Palmeiras, Vinícius Martins, lamentou o ocorrido, mas também festejou o fato de o atleta não precisar de cirurgia. "Além do entorse, ele teve uma lesão parcial colateral medial. Felizmente não precisa de cirurgia e o tratamento é apenas de fisioterapia e fortalecimento muscular. Entre três e quatro semanas ele deve retornar aos treinos."

O Palmeiras enfrenta o Atlético-PR nesta quinta-feira, 15, no Palestra Itália, no primeiro confronto da fase oitavas de final.