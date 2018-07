Cleiton Xavier sente dores musculares e não treina no Palmeiras

O ano começa como terminou para Cleiton Xavier. Na manhã desta sexta-feira, o jogador sentiu dores na panturrilha direita durante os treinamentos e nem participou da atividade física realizada à tarde, em Itu, onde a equipe do Palmeiras está concentrada. Outro que também se machucou foi o volante Rodrigo, que sofreu uma entorse no pé direito. Ambos os jogadores serão analisados pelo departamento médico do clube para saber a gravidade dos casos.

Cleiton Xavier não faz uma partida oficial desde o dia 19 de agosto do ano passado. No total, ele disputou 17 jogos em 2015, sendo quatro como titular, e marcou apenas um gol, além de ter dado duas assistências. De agosto para cá, ele teve uma lesão na coxa direita e outra na panturrilha esquerda.

Durante as férias, o meia fez um trabalho físico especial e desde o início da pré-temporada passa por tratamento para evitar novas lesões.

Quanto a Rodrigo, ele é um dos oito reforços contratados no início da temporada e, por causa de dores, acabou sendo preservado da atividade física que foi feita à tarde. Pela manhã, quando os dois jogadores se machucaram, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino tático no qual repetiu pela terceira vez o time titular.

Sem a presença da imprensa, que só assistiu às atividades da tarde, o treinador comandou um coletivo com Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Matheus Sales, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Barrios. Jean, Gabriel, Fellype Gabriel e Rafael Marques ficaram fazendo trabalhos físicos.

À tarde, mais exercícios para todo o elenco, que foi dividido em três grupos e comandado pelo preparador físico Marco Aurélio Schiavo. O elenco alviverde volta aos treinos na manhã deste sábado, em Itu. Após a atividade, o grupo volta para São Paulo, folga no domingo e na segunda-feira realiza o único treino na Academia de Futebol antes de embarcar para o Uruguai, onde disputará um torneio amistoso na semana que vem que contará também com Libertad-PAR e os anfitriões Peñarol e Nacional.