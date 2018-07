Cleiton Xavier treina bem e deve voltar ao time do Palmeiras

Após quase dois meses, Cleiton Xavier parece recuperado e tem grandes chances de atuar pelo Palmeiras diante do Santos, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador treinou normalmente nesta quinta-feira e parece recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. Anteriormente, ele havia machucado também a coxa direita.

O elenco se reapresentou na tarde desta quinta-feira, após a classificação para a final da Copa do Brasil, mas apenas os reservas e o goleiro Fernando Prass foram para o gramado. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos na academia.

Entre os reservas, estava Cleiton Xavier, que participou do treino de finalizações e dribles sem demonstrar qualquer problema.

Arouca e Fellype Gabriel correram em campo separado, sob a supervisão do preparador físico Thiago Santi. Ambos continuam sem previsão de retorno aos gramados, entretanto é quase certo que terão condições de jogo para a decisão da Copa do Brasil contra o Santos, dia 25 de outubro.

O técnico Marcelo Oliveira afirmou na quarta-feira que espera contar com Cleiton para o jogo deste domingo e com os demais atletas para a decisão. Cleiton Xavier, inclusive, já estava à disposição do treinador para encarar o Fluminense, mas por estar retornando a melhor forma física, foi preservado.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta sexta-feira, quando o treinador começa a pensar no time para encarar o Santos, no domingo. A equipe alviverde é a oitava colocada no Brasileiro, com 48 pontos, dois a menos que o Santos, quarto, seguido por São Paulo e Inter, também com 50, e o Sport, com 49.