Cleiton Xavier treina e deve reforçar Palmeiras

O técnico Antônio Carlos recebeu grande notícia neste sábado. O meia Cleiton Xavier treinou normalmente, não sentiu dores e deve reforçar o Palmeiras no primeiro jogo de quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, na quinta-feira.

Cleiton Xavier sofreu um entorse no joelho esquerdo em 10 de abril e deveria ficar inicialmente afastado por um mês, mas surpreendeu a comissão técnica e retornou duas semanas antes do previsto.

"Estou liberado e me sentindo muito bem. Treinei sem dores neste sábado e espero estar plenamente recuperado para o jogo contra o Atlético-GO. A mudança do dia da partida, de quarta para quinta-feira, só me ajudou", afirmou o meia, explicando que as boas opções na armação não serão um problema para Antônio Carlos.

"Todos estão em condições de jogo, mas isso é ótimo. A gente sempre falou que precisava de mais jogadores à disposição e é isso o que está acontecendo. Além disso, ganhamos a opção do Figueroa no meio-campo, que foi muito bem nesses dois jogos contra o Atletico-PR", avaliou.