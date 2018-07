Cleiton Xavier treina e reforça Palmeiras no sábado

O Palmeiras ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira, 28. O meia Cleiton Xavier treinou normalmente, mostrou que está recuperado de uma contusão no joelho esquerdo e enfrentará o Prudente no sábado, na Arena Barueri.

Veja também:

Felipão deixa time no Usbequistão, mas só definirá futuro após a Copa

No clássico contra o São Paulo, na quarta-feira, Cleiton Xavier precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores no joelho. A participação no treino desta sexta, no entanto, demonstra que ele está recuperado.

"Os exames apontaram um entorse, mas o Cleiton é um jogador que se recupera muito rápido. Ele ainda deve fazer um teste mais forte antes do início da partida, mas pelo menos por enquanto, está liberado para jogar", explicou o médico Rubens Sampaio.

Também estarão de volta os volantes Pierre e Marcos Assunção, que cumpriram suspensão no clássico. As baixas serão o zagueiro Léo, lesionado, o volante Edinho, suspenso, e o lateral-esquerdo Pablo Armero, que está defendendo a seleção colombiana.