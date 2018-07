Cleiton Xavier treina e tem chances de jogar na quarta

"O Cleiton melhorou bastante e já não sente mais dores. Mesmo assim, não podemos criar expectativas para o jogo de Curitiba. A lesão dele limita bastante os movimentos e isso pode dificultar o retorno dele para o jogo contra o Atlético-PR. Mas vamos trabalhar até lá e ver como ele vai estar na próxima semana", disse o médico Vinícius Martins, cauteloso sobre o retorno do meia.

Cleiton Xavier se machucou na sexta-feira da semana passada, em um treinamento do Palmeiras. A princípio a contusão não preocupava, mas um exame de ressonância magnética detectou uma leve lesão de ligamentos no joelho esquerdo. Mesmo assim, a previsão de retorno era de até um mês.

Para a grata surpresa palmeirense, o meia já realizou um trabalho de movimentação nesta sexta e correu em volta do campo. Agora, fica a expectativa para que ele fique ao menos no banco de reservas no jogo da Arena da Baixada.