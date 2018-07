Cleiton Xavier treina entre os titulares no time do Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira comandou um treinamento tático na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol, onde esboçou uma boa parte do time do Palmeiras que vai enfrentar o Botafogo-SP, domingo, às 11h, no Allianz Parque. Pelo trabalho, o meia Cleiton Xavier tem grandes chances de ser titular logo em sua reestreia pela equipe alviverde.

Com a equipe dividida em duas e ocupando metade do gramado e um único gol, Oswaldo separou duas equipes para um trabalho de ataque contra defesa. Sem contar com Cristaldo, Rafael Marques, Valdivia, Robinho e Gabriel, que atuaram contra o Ituano e ficaram apenas na academia, o treinador dividiu os atletas com sete jogadores para cada lado.

Os titulares, que tinham a função de se defender, atuaram com Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca, Cleiton Xavier e Dudu. Os reservas foram Ayrton, Wellington, Julen, Ryder, Andrei Girotto, Kelvin e Cristaldo.

O Palmeiras deve fazer pelo menos duas das quatro alterações que tem direito na inscrição do Campeonato Paulista. Cleiton Xavier e Kelvin entrarão nos lugares de João Paulo e Allione, que estão machucados.

A definição da equipe que enfrenta o Botafogo acontece nesta sexta-feira pela manhã. Após o treinamento, Oswaldo de Oliveira vai conceder entrevista coletiva.