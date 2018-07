Clemente Rodrigues sente dores na coxa e vira dúvida no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Paulo Autuori ganhou uma dúvida de última hora para escalar o São Paulo na partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, no Morumbi. Ele não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Clemente Rodríguez na partida antecipada da 12ª rodada do Brasileirão.

O reforço argentino sentiu dores no músculo anterior da coxa esquerda durante o treino desta terça e deixou o gramado mais cedo. Pela avaliação inicial, o departamento médico do clube não constatou lesão grave e o jogador ficará em tratamento no REFFIS até momentos antes do jogo.

Se Clemente não tiver condições de entrar em campo, Autuori deve escalar Douglas no lado esquerdo. Com poucas chances no time, Juan nem foi incluído na lista de relacionados do treinador. Já o volante Wellington, que cumpriu suspensão na partida anterior, está de volta à relação dos jogadores.

Autuori deve escalar o time com Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rafael Toloi e Clemente Rodríguez (Douglas); Rodrigo Caio, Denilson, Jadson e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

Em crise, o São Paulo tentará nesta quarta, diante de sua torcida, encerrar a série negativa de dez jogos sem vitória e sete derrotas consecutivas. Mesmo com um jogo a mais, o time está na beira da zona de rebaixamento.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Laterais: Clemente Rodríguez, Douglas e Lucas Farias;

Zagueiros: Paulo Miranda, Rafael Toloi, Lúcio e Edson Silva;

Volantes: Fabrício, Wellington, Denilson e Rodrigo Caio;

Meias: Maicon, Jadson e Paulo Henrique Ganso;

Atacantes: Silvinho, Luis Fabiano, Aloísio, Osvaldo e Ademilson.