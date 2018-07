Clemente Rodríguez deve voltar para a Argentina

O São Paulo deve definir nos próximos dias a rescisão de contrato de Clemente Rodríguez. O lateral argentino está próximo de acertar com o Colón e agora trabalha para rescindir seu contrato com o clube paulista, que deseja se livrar dele.

Clemente chegou ao Morumbi em junho de 2013 respaldado pela boa trajetória no Boca Juniors, mas sua participação no São Paulo se resume a três partidas desde então. Logo na estreia diante do Bahia, no Campeonato Brasileiro, foi expulso. Encostado pelo técnico Muricy Ramalho, sequer chegou a ser comandado pelo treinador.

Desde então, vem treinando separadamente no CT de Cotia e nunca registrou uma falta ou atraso. Apesar de não ser utilizado no plantel principal, passou a ser apontado como exemplo de profissionalismo pelos garotos do centro de treinamento de formação da base.

A saída de Clemente também traz alívio financeiro aos cofres do clube, já que o argentino embolsa R$ 130 mil mensais para não ser utilizado. A diretoria do São Paulo, no entanto, espera a formalização da transferência para se pronunciar sobre o caso.