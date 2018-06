Clemer diz que soube pela imprensa que estava demitido do Brasil de Pelotas

A derrota por 2 a 0 sofrida pelo Brasil de Pelotas no fim de semana para o Fortaleza, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, culminou na demissão do técnico Clemer, ex-goleiro com passagens por Internacional e Flamengo. Em nota oficial divulgada por sua assessoria de imprensa, o treinador questionou a maneira como foi conduzida a dispensa pelos dirigentes pelotenses.

No texto, Clemer diz que não foi comunicado oficialmente pela diretoria e que só descobriu que havia sido dispensado ao ler as notícias na imprensa. "Poderíamos ter sido informados com antecedência pelo presidente, Sr. Ricardo Fonseca, ou por seu substituto em exercício, Sr. Eduardo Fagundes, que até agora não o fizeram", reclamou.

No comando do Brasil desde de julho de 2017, o ex-goleiro sai depois de 51 partidas, com 19 vitórias, 14 empates e 18 derrotas. Na Série B, deixa o time na zona de rebaixamento, com dez pontos, na 18.ª colocação.

O principal nome cotado para assumir a vaga aberta é o de Gilmar Dal Pozzo, com prestígio no interior gaúcho. A diretoria do clube não comenta sobre as negociações, mas a expectativa é que o novo treinador seja anunciado ainda nesta semana. O Brasil volta a campo contra o Criciúma, na quinta-feira à noite, em pelotas, pela 12.ª rodada.