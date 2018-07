Clima de decisão invade as redes sociais dos jogadores do Corinthians

SÃO PAULO - O clima de decisão invadiu as contas das redes sociais dos jogadores do Corinthians, desde o embarque ao Japão até a classificação para a final do Mundial de Clubes, na quarta-feira. Ao menos uma vez por dia, Danilo, Júlio César, Chicão, Giovanni, Emerson, Jorge Henrique ou Paulo André, os mais ativos na internet, publicam uma foto ou um comentário de incentivo e agradecimento. E, agora na final, eles falam sobre a expectativa da partida contra o Chelsea.

“Obrigado a todos que de uma forma ou de outra estão nos apoiando. A primeira etapa já foi vencida, que venha a final! #VaiCorinthians”, escreveu o meia Danilo em sua conta no Twitter, nesta sexta feira. O zagueiro Paulo André também postou em sua conta do Facebook o recado: “Tá tudo encaminhado, é só colocar em prática. O ano perfeito!”, seguido por um vídeo do treino do clube em Yokohama.

O zagueiro, aliás, é um dos que mais se comunicam com os torcedores. Ele está no Japão, mas a ‘#equipePA’ trabalha no Brasil para que os corintianos não percam nenhum momento dos bastidores da viagem. No Twitter e no Facebook, fotos e comentários a respeito do dia a dia dos companheiros de concentração; no YouTube, muitos vídeos – do embarque no trem bala até o café da manhã no hotel. No blog, relatos das experiências que o torneio proporciona. O trabalho parece surtir efeito do lado de cá do mundo. O camisa 13 soma mais de 195 mil seguidores no Twitter, e sua página no Facebook foi “curtida” mais de 47 mil vezes.

Na véspera da estreia contra o Al Ahly, o volume de mensagens foi intenso. Emerson divulgou a foto de uma carta que recebeu dos filhos, Emerson e Henry. “Joga com raça e vence!”, dizia o bilhete, enquanto Jorge Henrique aproveitou para exaltar a força do elenco corintiano. “Temos um grupo forte ! E vamos fazer de tudo pra trazer mais uma conquista! Porque aqui e um grupo e não só um jogador! Tenham uma ótima noite corintianos! Porque o mundo hoje é preto e branco!”.

O volante Paulinho também preferiu usar o Facebook. "É hoje! Vai começar um novo capítulo na história do Corinthians! Prometo que vou entrar de corpo e alma em campo e representar cada um de vocês, pois se o Corinthians hoje é um time maravilhoso, é graças a vocês, torcedores!", escreveu.

Depois da vitória por 1 a 0 sobre os egípcios, foi a hora de agradecer torcedores. “O jogo foi no Pacaembu? Parabéns torcida Corintiana, vocês são os melhores do mundo!”, postou o goleiro Júlio Cesar.

Assim como nas ruas, o movimento de torcedores na internet é grande. Desde o início do Mundial de Clubes, as palavras “Corinthians” e “Japão” são as mais citadas no Twitter.

