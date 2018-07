Clima de descontração entre os jogadores na concentração

A 'Família Scolari' parece cada vez mais unida. Na concentração da seleção brasileira, a pressão e o nervosismo da hora do jogo se transforma em um clima de amizade e descontração, que é visto nitidamente nas contas dos atletas nas redes sociais.

Na noite da última quarta, David Luiz colocou Bernard "para dormir" na concentração. Com direito a urso de pelúcia e história para pegar no sono, o zagueiro da seleção brincou com o companheiro de equipe. Segundo depois, choveram comentários na postagem, entre as mensagens motivacionais para o jogo contra o Chile, textos elogiando o convívio entre os atletas. "Amigos são para essas coisas", dizia um deles.

Neymar, um dos mais populares na internet, reproduziu uma imagem com o companheiro de ataque Hulk. Enquanto o boneco do camisa 10 posava ao lado do Incrível Hulk em uma selfie, os jogadores fizeram exatamente a mesma pose.

A exemplo do que foi o elenco campeão em 2002, a equipe parece usar do mesmo princípio para buscar o hexacampeonato: a união.