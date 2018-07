Clima é festivo e tranquilo antes de final na Argentina

O clima é festivo e sem confusão. "As torcidas são amigas, mas vamos ver quando chegarmos perto do estádio. Eles (boquenses) devem estar todos por lá nos esperando", afirma Marcelo Gilberto Paixão, junto dos amigos com os quais estava na terça-feira, na porta do hotel do Corinthians em busca de um ingresso.

Os cerca de 20 amigos desembolsaram R$ 500,00 cada e só aguardam pela hora da partida. "Vamos fazer a maior festa, mostrar como é que se torce." Disse e correu para mais uma foto da torcida com argentinos, desta vez com um personagem "sem cabeça." "Até o sem cabeça virou corintiano", se divertia.

A promessa - aumentou em mil - é de que cerca de 6 mil corintianos cheguem a Buenos Aires para tentar reforçar a torcida no estádio (apenas 2.450 ingressos foram repassados pelos argentinos).

Nas ruas, nos shoppings, nas tradicionais galerias e em restaurantes é possível vê-los exibindo com orgulho a camisa do time. "Aqui é Corinthians", grita um, ao passar de táxi, para a resposta vir rápido das calçadas no "Vai Corinthians".

Assim como o grupo de Marcelo, os amigos Mauro Omarini, Mario Raposo e Marcelo Prado também estão tranquilos, só no aguardo da hora do jogo. Isso pelo fato de terem o ingresso garantido, bem diferente de muitos que ainda procuram desesperados por uma entrada para o primeiro jogo da final da Libertadores entre Boca Juniors e Corinthians, que será disputada a partir das 21h50 desta quarta-feira.