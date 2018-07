Clima tranquilo em La Bombonera antes da decisão da Copa Sul-Americana

BUENOS AIRES - O temido estádio de La Bombonera não deverá se transformar no caldeirão que marca as partidas do Boca Juniors. Isso porque a torcida do Tigre, que enfrenta o São Paulo logo mais na primeira partida da final da Copa Sul-Americana, não deverá encher o local, onde cabem 58 mil pessoas.

O clima é bastante tranquilo e sem nenhuma manifestação de hostilidade por parte dos argentinos. Alguns são-paulinos caminham tranquilamente pelo local, que conta com forte presença policial nos arredores do local. Alguns torcedores já entraram e fizeram muita festa quando os jogadores apareceram rapidamente no gramado.

A previsão inicial é de que cerca de 30 mil pessoas assistam à partida em La Bombonera, palco escolhido pelo Tigre após a Conmebol vetar o Monumental de Victória por não atingir a capacidade mínima de 40 mil lugares. O estádio do finalista tem cerca de metade do necessário.