Clipe da música tema da Copa é lançado com participação do Olodum

SÃO PAULO - Faltando 27 dias para a abertura da Copa do Mundo, o cantor americano Pitbull lançou por meio de seu canal no Youtube o clipe da música oficial do Mundial de 2014. Além da parceria com as cantoras Jennifer Lopez e a brasileira Claudia Leitte, a principal novidade foi a inclusão do grupo Olodum, que faz a percussão da música "We Are One (Ole Ola)".

No clipe, em que o rapper norte-americano é o principal cantor, aparecem mulatas com trajes típicos do carnaval brasileiro, capoeiristas, crianças jogando futebol na praia e em campinhos, além de muitas bandeiras de diversos países do mundo. O vídeo também é ilustrado com imagens de outras edições da Copa do Mundo.

Na época do lançamento, em abril, a música foi muito criticada nas redes sociais pela falta de elementos brasileiros. Após a divulgação da canção, o Estado fez uma enquete em que os internautas deram sua opinião sobre a música. Dos 474 votos, 86% dos torcedores não gostaram, enquanto 14% curtiram a balada.

A música também será tocada ao vivo na cerimônia de abertura da Copa, antes da partida entre Brasil e Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo. E mais uma vez, o grupo baiano se juntará ao trio oficial para apresentar a canção tema em conjunto com grupos de coreografia, no dia 12 de junho.