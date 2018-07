Clodoaldo entrega camisa a Renato pelos 250 jogos no Santos

O volante Renato recebeu das mãos do ex-jogador e hoje consultor técnico Clodoaldo, na tarde desta sexta-feira, na sala de entrevistas do CT Rei Pelé, uma camisa personalizada do Santos com o número 250 nas costas, homenagem pela soma de seus jogos nas duas passagens pelo clube, marca atingida na partida da última quinta-feira, em Campinas, contra a Ponte Preta. Também participaram da homenagem membros do Comitê de Gestão.

Clodoaldo foi o escolhido para fazer a entrega da camisa porque foi um dos dirigentes responsáveis pela contratação do volante, em 2000, no início da segunda gestão de Marcelo Teixeira. "É uma alegria fazer essa homenagem porque quando Renatinho chegou ao Santos eu fui um dos responsáveis pela vinda dele. E quando ele foi contratado, eu ouvi que finalmente havia chegado um volante cujo futebol era parecido com o meu. Isso me enche de orgulho".

Renato foi recontratado pelo Santos no começo de 2014 a pedido do treinador do time na época, Oswaldo de Oliveira, que havia trabalhado com ele no Botafogo, mas só se tornou titular de Enderson Moreira no início desta temporada em razão das saídas de Arouca e Alan Santos. Neste ano, o volante participou de 12 jogos e marcou dois gols.

O contrato de Renato termina em 31 de dezembro deste ano e a esperança dele é que haja interesse na renovação por parte do Santos. "Minha intenção é aumentar bem esse número de jogos (250), jogar até o fim do ano, renovar e encerrar a carreira aqui no Santos".