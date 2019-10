Club Brugge x PSG: informações do jogo pela Liga dos Campeões

Ainda sem poder contar com Neymar, que sofreu uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda, o Paris Saint-Germain visita o Club Brugge, às 16h (horário de Brasília), no estádio Jan Breydel, pela terceira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão pelo canal de streaming EI Plus.

O PSG venceu seus dois primeiros jogos no torneio e ainda não levou gols. Assim, lidera o grupo com seis pontos, tendo os belgas logo abaixo, com dois. Foram dois empates nas rodadas iniciais. Na mesma hora do jogo, Galatasaray e Real Madrid vão se enfrentar, completando o grupo.

Últimos jogos do Brugge

18/10 Mouscron-Péruwelz 0 x 1 Club Brugge (Belga)

6/10 Club Brugge 4 x 0 Gent (Belga)

1/10 Real Madrid 2 x 2 Club Brugge (Liga dos Campeões)

28/9 Mechelen 0 x 5 Club Brugge (Belga)

25/9 Francs Borains 0 x 3 Club Brugge (Belga)

Últimos jogos do Real Madrid

18/10 Nice 1 x 4 PSG (Francês)

5/10 PSG 4 x 0 Angers (Francês)

1/10 Galatasaray 0 x 1 PSG (Liga dos Campeões)

28/9 Bordeaux 0 x 1 PSG (Francês)

25/9 PSG 0 x 2 Reims (Francês)