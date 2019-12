Onde assistir Club Brugge x Real Madrid pela Liga dos Campeões

Club Brugge x Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio Jan Breydel, na Bélgica, pelo encerramento do Grupo A da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão apenas pela internet.

Onde assistir Brugge x Real Madrid

O confronto terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo Facebook do Esporte Interativo.

Os espanhóis já estão classificados e os belgas eliminados. Assim, a partida tem um caráter de amistoso. O grupo tem a liderança do PSG, com 13 pontos, seguido pelo Real com 8, Brugge com 3 e Galatasaray com 2. Na rodada passada, o Real ficou no empate em 2 a 2 com o PSG e o Brugge no 1 a 1 com o Galatasaray.