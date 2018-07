Clube alemão dá nome de torcedor morto por câncer ao seu estádio por 1 temporada

O Darmstadt, clube que atua na elite do futebol alemão, anunciou nesta segunda-feira que adicionou o nome de um torcedor que faleceu de câncer ao nome oficial de seu estádio por uma temporada.

A arena levará o nome "Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor" após a empresa de tecnologia Merck abrir mão dos "naming rights", os direitos sobre o nome do estádio, por uma temporada. Jonthan Heimes morreu em março aos 26 anos.

A ideia de realizar a homenagem foi do pai de Heimes, um funcionário da Merck. "É uma ação única que só podemos apoiar", disse o prefeito de Darmstadt, Jochen Partsch.

Capitão do Darmstadt, Aytac Sulu afirmou que a homenagem será um fator motivacional para a equipe, que tem como objetivo se manter na elite do futebol alemão pela segunda temporada consecutiva. "Vai nos dar um impulsão extra", declarou.

Com recursos limitados, o Darmstadt surpreendeu na última temporada ao terminar o Campeonato Alemão em 14º lugar. Na atual temporada, o time estreou com derrota para o Colônia por 2 a 0 e voltará a jogar no próximo sábado, quando receberá o Eintracht Frankfurt, no primeiro duelo no seu rebatizado estádio.