Clube alemão é multado após torcida jogar cabeça de touro em jogo do RB Leipzig

O Dynamo Dresden, que disputa a segunda divisão do futebol alemão, foi multado em 60 mil euros pela federação local após a torcida do clube jogar uma cabeça de touro decapitada no gramado durante uma partida contra o RB Leipzig. A equipe da empresa de energéticos Red Bull tem um touro como mascote, assim como a própria marca e a equipe de Fórmula 1.

O fato de um clube tão proximamente ligado a uma empresa privada ter chegado à elite do futebol alemão tem gerado intenso debate na Alemanha. Torcedores mais tradicionais, especialmente aqueles ligados aos chamados ultra, mais radicais, têm expressado de diversas formas que o time da Red Bull não é bem vindo.

A torcida do Dynamo Dresden, porém, exagerou. Antes do confronto com o RB Leipzig, ainda em 20 de agosto, pela Copa da Alemanha, jogou no gramado uma cabeça de touro, que parecia ter sido decaptada pouco antes. O Dresden avançou nos pênaltis, mas caiu na fase seguinte. De acordo com a polícia de Dresden, sete pessoas foram identificadas como envolvidas no incidente e serão processadas.

O RB Leipzig vem em ótima fase e divide a liderança do Alemão com o Bayern de Munique. A Red Bull comanda o clube desde 2009 e, no ano seguinte, ele passou a utilizar o antigo Zentralstadion, hoje Red Bull Arena, único estádio da Copa do Mundo de 2006 que era subutilizado. O planejamento é chegar à Liga dos Campeões ainda esta década.