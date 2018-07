Clube angolano revela negociações com Ronaldinho

O vice-campeão angolano Kabuscorp está negociando com Ronaldinho Gaúcho. De acordo com o presidente do clube, Bento Kamgamba, em entrevista a uma rádio portuguesa, as negociações para que o craque ex-Atlético-MG reforce a equipe na próxima temporada estão em curso.

O contrato valeria a partir de fevereiro, com duração de um ano. Após sua saída do clube mineiro, Ronaldinho passou pelo Querétaro, do México, e não deve continuar na equipe.

O Kabuscorp já teve um atleta brasileiro defendendo sua camisa. Em 2012, Rivaldo disputou 11 jogos pela equipe. Ainda segundo a mídia portuguesa, o objetivo é a classificação para o Mundial de Clubes da Fifa.