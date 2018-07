Clube árabe se antecipa e anuncia acerto com Valdivia

O Al-Wahda anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acerto para contratar o meia chileno Jorge Valdivia, do Palmeiras. De acordo com o clube dos Emirados Árabes Unidos, o jogador vai rescindir seu contrato com o time paulista ao fim da Copa América para assinar com a equipe de Abu Dabi.

"Estamos esperando pelo fim da participação do atleta na Copa América para que ele, então, possa encerrar seu contrato com o Palmeiras, medida necessária para completar seu acerto e fazer os primeiros testes médicos [no Al-Wahda]", afirmou o clube árabe, em nota publicada em seu site oficial.

A diretoria do Palmeiras e o próprio jogador, que defende o Chile na Copa América, ainda não se manifestaram publicamente sobre o anúncio do Al-Wahda. Valdivia, de 31 anos, tem contrato com o time paulista até agosto. Clube e atleta vêm negociando a possível renovação do vínculo desde o início de ano, sem sucesso. O meia e seu pai Luis Valdivia, seu empresário, chegaram a entrar em atrito com o atual diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, nos últimos meses, por não concordarem com as propostas de renovação do clube.

Mattos teria oferecido inicialmente R$ 120 mil fixos e mais R$ 60 mil por partida em que o chileno fosse titular. A oferta irritou Valdivia e seu pai, que tentou uma nova conversa para fazer contraproposta, mas a diretoria avisou que não iria mudar o que foi oferecido. Atualmente, o chileno recebe R$ 400 mil mensais e garante que aceitaria um contrato de produtividade com valores reduzidos, mas em outros moldes do apresentado pelo clube.

Sem chegar a um acordo para permanecer no Palmeiras, Valdivia foi sondado por outros clubes, como Cruzeiro e Flamengo. Times do exterior também manifestaram desejo de contratá-lo. Se confirmado o acerto com o Al-Wahda, o meia jogará nos Emirados Árabes pela segunda vez na carreira - na primeira defendeu o Al Ain, entre 2008 e 2010.