Clube chinês apresenta Ralf e Renato Augusto e anuncia Zaccheroni

Ralf e Renato Augusto foram campeões brasileiros na última temporada pelo Corinthians, mas acabaram seduzidos pelos milhões de dólares oferecidos pelo clube chinês. Já confirmados como novos reforços, eles foram apresentados nesta terça ao lado de outros dois novos contratados do Beijing, o zagueiro usbeque Egor Krimets e o atacante brasileiro Kleber, ex-Palmeiras e Porto.

"Fui muito bem recebido e agradeço a confiança que o clube depositou em mim. Estou bastante empolgado com esse novo desafio aqui na China. Agora, é começar logo a trabalhar para seguir buscando conquistar títulos", declarou Ralf, que fez questão de deixar uma mensagem para a torcida do Corinthians, onde atuou de 2010 a 2015 e se tornou ídolo.

"Só tenho a agradecer a todos do Corinthians pelos seis anos que passei no clube. Desde a direção, passando pelas comissões técnicas, meus companheiros, funcionários e, principalmente, ao torcedor pelo respeito que teve com meu trabalho. Vou guardar com muito carinho os seis títulos que conquistamos juntos e a relação que tive com o torcedor. Isso não se apagará nunca. A todos, meu muito obrigado", disse.

Apesar das apresentações dos quatro reforços, a grande novidade do dia ficou mesmo por conta do anúncio de Alberto Zaccheroni. O experiente treinador de 62 anos foi contratado depois de disputar a última Copa do Mundo pelo Japão. Ele também tem passagens por grandes clubes da Itália, como Inter de Milão, Lazio, Juventus e Milan, pelo qual conquistou o Campeonato Italiano de 1998/1999.