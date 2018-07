Clube chinês confirma contratação de Ricardo Goulart por 4 anos

Destaque do Cruzeiro na conquista do bicampeonato nacional e convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira no ano passado, Ricardo Goulart foi negociado com o Guangzhou Evergrande, da China. O meia-atacante assinou um contrato válido por quatro anos.

A equipe chinesa desembolsou 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões) para tirá-lo do Cruzeiro. Dono de 50% dos diretos econômicos, o clube mineiro vai receber R$ 24 milhões pela transferência. O lucro será de R$ 18,3 milhões, já que o Cruzeiro havia comprado esta fatia por R$ 5,7 milhões em janeiro de 2013.

Além de ter o campeão do mundo Fabio Cannavaro como treinador, Ricardo Goulart será companheiro do ex-botafoguense Elkeson, de Rene Junior, que defendeu o Santos, e do atacante italiano Gilardino.

O meia-atacante recebeu o número 11 e se apresenta ao novo clube na Espanha, após o dia 20 de janeiro, quando passa pelos exames médicos, para iniciar os treinos de pré-temporada.

Ricardo Goulart é o oitavo jogador a deixar o Cruzeiro depois da conquista do título do Campeonato Brasileiro no ano passado. A lista tem os laterais Egídio e Samudio, o volante Nilton, os meias Élber e Marlone, além dos atacantes Borges e Marcelo Moreno.