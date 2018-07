Clube chinês disputa Anelka com times europeus

Nicolas Anelka nunca foi considerado um craque. Ao longo da carreira de altos e baixos, no entanto, o atacante francês sempre mostrou qualidade em fazer contratos, tanto que é o 2ª jogador na história do futebol a movimentar mais dinheiro, somando suas transferências.

Até hoje, foram cerca de 135 milhões de euros (aproximadamente R$ 327 milhões). Anelka só perde para Zlatan Ibrahimovic, que está no Milan, da Itália. Seu atual clube, o Chelsea pagou 22,5 milhões de euros ( R$ 53 milhões), em 2008, para tirá-lo do modesto Bolton Wanderers, também da Inglaterra.

Aos 32 anos, Anelka pode estar envolvido em outro milionário negócio do mundo da bola. Isso porque o Shanghai Shenhua, da China, está interessado no jogador, que já passou por Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, entre outros.

Segundo o jornal inglês The Sun, o clube chinês estaria disposto a pagar 9,2 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) por ano ao atacante. O As, da Espanha, informa que o jogador não deve fazer mais parte dos planos do Chelsea para a apróxima temporada e o contrato entre as partes termina na metade do ano que vem. Seria a chance de o clube do russo Roman Abramovich conseguir "fazer" dinheiro com o atleta.

Segundo outro periódico espanhol, o Mundo Deportivo, Anelka seria a estrela da equipe chinesa, que não ganha um título desde 1998. Já o site Goal afirma que o clube chinês deve pode desistir do negócio, já que pode ter a concorrência de times europeus, como o Milan e o Anzhi, da Rússia.