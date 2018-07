Clube chinês inaugura Centro de Treinamento no interior de São Paulo

O Shandong Luneng, da China, inaugurou nesta terça-feira, em Porto Feliz, um centro de treinamento para descobrir talentos para o clube e também para a seleção do país. É o primeiro CT do futebol chinês localizado em outro país e o local terá a parceria do São Paulo, que vai oferecer técnicos das categorias de base para trabalhar com os garotos entre 13 e 17 anos.

O local tem cinco campos de futebol, alojamento para 190 atletas, além de piscina e sala de musculação e já foi usado como CT da seleção de Honduras durante a Copa do Mundo. Até março, as instalações pertenciam ao Desportivo Brasil e desde julho um time sub-15 do Shandong já está hospedado no local para fazer atividades e se preparar para uma competição da categoria, mês que vem, em Manchester, na Inglaterra.

O Shandong é treinado por Cuca, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG, e tem no elenco os atacantes Aloísio e Wagner Love, o meia Montillo, além do volante Junior Urso. O time foi fundado em 1998 e já conquistou quatro vezes o Campeonato Chinês. O treinador das categorias de base é Sérgio Baresi, que já treinou o São Paulo.

"A parceria com o São Paulo e o Brasil visa estabelecer uma relação de intercâmbio e fortalecer o nosso time", disse o gerente administrativo do Luneng, Lin Quingyang. "Precisamos apreender com o Brasil vários aspectos, não só a parte técnica. Queremos evoluir na parte administrativa e de receitas também", explicou.

O evento de lançamento teve a presença da imprensa chinesa, além do cônsul do país em São Paulo e de dirigentes do clube.