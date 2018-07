Clube chinês paga 20 milhões de libras por nigeriano do Watford

A mudança no limite de estrangeiros por equipe do Campeonato Chinês freou um pouco a gastança dos clubes de lá. Mesmo assim, eles continuam inflacionando o mercado de jogadores. Nesta terça-feira, o Watford anunciou a venda do nigeriano Odion Ighalo ao Changchun Yatai. A imprensa britânica fala que o negócio foi fechado em 20 milhões de libras, quase R$ 80 milhões.

Por esses valores, a transferência é a segunda mais cara do futebol chinês na atual janela de transferências, só abaixo da compra de Oscar pelo SIPG Shangai, por cerca de 60 milhões de euros (R$ 212 milhões de reais na cotação do dia).

De forma geral, é a sexta maior transferência do mercado de inverno na Europa, atrás do alemão Draxler (do Wolfsubrg para o PSG), de Gabriel Jesus (do Palmeiras para o Manchester City), do jovem atacante português Gonçalo Guedes (do Benfica para o PSG) e do francês Dimitri Payet (do West Ham para o Olympique de Marselha).

Ighalo, de 27 anos, fez quatro temporadas pelo Granada, da Espanha, entre 2011 e 2014, seguindo então para o Watford. Depois de se destacar na segunda divisão, ele sequer vinha sendo titular absoluto no Campeonato Inglês - ficou no banco em oito partidas da atual temporada.

A ida de Ighalo para o Changchun Yatai pode abrir uma possibilidade para os clubes brasileiros, uma vez que o clube chinês já se reforçou com Marinho, ex-Vitória, e tem no seu elenco o também centroavante Marcelo Moreno, que pode sair.