Clube colombiano anuncia acordo com o Palmeiras sobre dívida por Angulo

O Envigado, da Colômbia, revelou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Palmeiras sobre uma dívida pela compra do atacante Iván Angulo, realizada no ano passado. A equipe chegou acionar a Fifa para que o time brasileiro pagasse o valor devido, porém as duas partes agora selaram um desfecho amigável da negociação.

No meio do ano passado o Palmeiras exerceu o direito de compra por Angulo e comprou o jogador por R$ 11,6 milhões. Então com 20 anos, Angulo assinou um contrato por cinco temporadas para reforçar as categorias de base e ser observado pelo time principal. Porém, sem oportunidades, ele acabou emprestado ao Cruzeiro nesta temporada.

Nos últimos meses o Envigado reclamou que não tinha recebido o valor integral da transferência e acionou a Fifa para cobrar do Palmeiras o acerto. A equipe brasileira, por sua vez, explicou que em breve entraria em contato com os colombianos para acertar o valor pendente. "Queremos informar que chegamos a um acordo amistoso com a Sociedade Esportiva Palmeiras com respeito à demanda interposta à Fifa, em razão de Iván Dario Angulo, faltando unicamente respectivos trâmites legais", avisou o Envigado em nota oficial.

COMUNICADO DE PRENSA Acuerdo amistoso entre nuestra institución y @Palmeiras en el caso Iván Angulo. Somos #CanteraDeHéroes pic.twitter.com/6gUHfcjjJS — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) June 22, 2020

Angulo despertou a atenção do Palmeiras pelas atuações com a seleção colombiana de base, em especial a participação em um amistoso contra o Brasil, no fim de 2018. O jogador disputou ano passado o Mundial da categoria, na Polônia, mas ainda não estreou pelo time principal da equipe alviverde.