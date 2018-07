Clube da Bélgica faz sondagem por zagueiro do São Paulo

O zagueiro Rafael Toloi, do São Paulo, recebeu sondagem do Anderlecht, da Bélgica, para ser contratado nesta janela de transferências. A informação foi publicada pelo jornal belga Le Soir no último domingo e confirmada pelo Estado nesta segunda-feira com fontes ligadas ao clube do Morumbi.

O contato entre as diretorias foi apenas uma sondagem, sem a apresentação de proposta formal. A única investida oficial pelo jogador até agora veio do Olympiakos, da Grécia, que no fim de julho enviou ao São Paulo a oferta de R$ 14 milhões pelo defensor. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, recusou.

O time do Morumbi é dono de 25% dos direitos econômicos do jogador, que é titular da equipe do técnico Juan Carlos Osorio. Revelado pelo Goiás e contratado em 2012, Toloi passou seis meses emprestado à Roma em 2014, até retornar e recuperar a posição no time com o então treinador Muricy Ramalho.

Segundo a imprensa belga, o interesse do Anderlecht pelo defensor seria para compensar a saída do congolês Chancel Mbemba, negociado com o Newcastle, da Inglaterra. O Anderlecht terminou o último campeonato local na terceira posição e se classificou para a Liga Europa.

O setor defensivo foi o mais afetado no São Paulo pela saída de jogadores nesta janela de transferências. O clube negociou o zagueiro Paulo Miranda, os volantes Denilson e Souza, além de não conseguir renovar o empréstimo de Dória. Atualmente Osorio tem para a zaga Rafael Toloi, Breno, Rodrigo Caio, Lucão, Lyanco, Edson Silva e o recém-contratado Luiz Eduardo.