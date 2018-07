Clube da Bélgica pode tirar atacante Leandro Pereira do Palmeiras

Artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com seis gols, ao lado de Rafael Marques, o centroavante Leandro Pereira pode deixar o clube ainda nesta semana. O Club Brugge, da Bélgica, tem interesse no jogador e deve formalizar uma proposta nos próximos dias. A informação, revelada pelo Globoesporte.com, foi confirmada pela reportagem do Estadão.

O acerto tem que acontecer até o próximo dia 31, data que fecha a janela de transferência para atletas deixarem o Brasil. Os belgas estão dispostos a pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) pelo jogador, que recentemente foi sondado por Coritiba, Atlético Paranaense e Grêmio.

Leandro chegou ao Palmeiras no início do ano e assinou um contrato válido até 2019. Pelo jogador, que estava na Chapecoense, o clube alviverde pagou R$ 5 milhões e sua contratação foi bastante comemorada, pelo fato dele ter tudo bem encaminhado para defender o Corinthians.

Embora seja artilheiro do time no Brasileirão, Leandro Pereira não vive um grande momento. Após ser titular durante uma sequência de jogos, perdeu espaço para Alecsandro e Barrios e, atualmente, até Cristaldo e Gabriel Jesus parecem ter mais espaço do que o jogador.

O Palmeiras não deve fazer grandes esforços para ficar com o atleta e caso a proposta seja concretizada, deve fazer negócio, até porque precisa de fundos para conseguir manter alguns jogadores que estão no clube por empréstimo até o fim do ano, como o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Rafael Marques.