Clube da China faz proposta por Ricardo Oliveira no Santos

O futebol chinês pode levar mais um jogador nos próximos dias. O atacante Ricardo Oliveira recebeu uma tentadora proposta do Beijin Guoan, equipe que já levou os ex-corintianos Ralf e Renato Augusto. A diretoria do Santos já avisou que só aceita negociá-lo pela multa de 50 milhões de euros (R$ 218 milhões), mas o jogador tem interesse em sair e pode facilitar a negociação. A informação foi divulgada pelo Lance! e confirmada pelo Estado.

O que joga contra o clube chinês é que a janela de transferências fecha nesta sexta-feira, por isso, as negociações teriam que ser rápidas. Vale lembrar que no início do ano, Ricardo Oliveira deu entrevista coletiva onde deixava claro a intenção de sair caso chegasse uma boa proposta do futebol asiático.

“É algo que não dá para evitar (mercado chinês). Talvez seja ruim para a Seleção e Brasileirão, mas para os atletas, quando se recebe algo irrecusável, você olha para casa e vê quantas pessoas dependem de você. Não dá para abrir mão disso. O mercado chinês cresceu de forma absurda e vale para mim também”, disse, em entrevista concedida no dia 14 de janeiro.

O Santos já perdeu o atacante Geuvânio para o Tianjin Quanjian, da China, clube comandado por Vanderlei Luxemburgo. O presidente Modesto Roma Júnior disse, algumas vezes, que não pretende negociar nenhum de seus titulares e que só aceitaria a saída de algum atleta caso o clube interessado pagasse a multa contratual.