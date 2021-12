Clube da segunda divisão da Espanha confirma 23 casos de covid-19

O Lugo, clube da segunda divisão do Campeonato Espanhol, confirmou neste domingo que enfrenta um surto de covid-19. Já são 23 funcionários com testes positivos, sendo 15 jogadores, sete membros da comissão técnica e um do estafe. O time explicitou a situação em nota oficial.

"O clube e as autoridades médicas já estão aplicando o protocolo sanitário estabelecido para tentar controlar a situação. É um caso extremamente delicado. Os cuidados e os protocolos rigorosos permitiram que o clube tivesse menos contágio nas épocas anteriores, mas, desta vez, acabou sendo afetado", revelou a direção do clube.

O Lugo cancelou os treinos deste domingo e aguarda pelo adiamento da partida contra o Almería, marcado para esta segunda-feira, às 17h (horário de Brasília).

O Lugo está na 17ª colocação da segunda divisão espanhola, com 23 pontos, lutando contra o rebaixamento. Seu adversário, o Almería, tem 45, na liderança isolada do torneio.

Na última semana, o Real Madrid, líder da primeira divisão do Campeonato Espanhol, confirmou sete casos de covid-19, o que fez a federação emitisse uma nota com novas restrições a serem seguidas na competição. Apertos de mãos entre jogadores, por exemplo, estão proibidos.