Clube de Alexandre Mattos faz consulta ao São Paulo sobre Liziero e Araruna

O Reading FC, clube da segunda divisão da Inglaterra que contratou o diretor de futebol Alexandre Mattos, consultou o São Paulo sobre a possibilidade de contratar volante. O time inglês busca um jogador que atue como segundo volante e que tenha passaporte europeu. O São Paulo, então, falou que tinha Liziero e Araruna.

O Reading sinalizou fazer uma oferta ao São Paulo para fechar com Liziero. O clube inglês, no entanto, tem embargo da English Football League (EFL) por ter excedido o limite nas últimas contratações.

A oferta sinalizada foi de 7 milhões de euros (cerca de R$ 32, 7 milhões), valor considerado baixo pelo São Paulo. Outra possibilidade seria a contratação de Liziero por empréstimo, algo também recusado pelo clube tricolor.

Liziero foi titular durante partes da temporada passada e sofreu com lesões. O volante de 21 anos inicou 2020 como reserva no meio de campo do São Paulo, mas está nos planos do técnico Fernando Diniz.

Já o caso de Araruna seria mais simples, mas o Reading não sinalizou proposta. O volante de 23 anos não está nos planos e tem contrato com o São Paulo apenas até o fim desta temporada. Ele atuou emprestado pelo Fortaleza em 2019.